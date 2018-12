Photo d'illustration. Source: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 6 décembre à Ho Chi Minh-Ville, la mission diplomatique américaine a organisé un séminaire sur la coopération américano-vietnamienne dans la production d’électricité à partir du gaz et le développement des infrastructures pour le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL) au Vietnam.

Dans le même temps, l'Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) a annoncé son intention de soutenir Électricité du Vietnam (EVN) dans le développement du projet de port disposant d'un terminal spécifique pour le gaz liquéfié dans le sud.

Plus précisément, l'USTDA financera des études de faisabilité pour le projet, assistera EVN dans ses études et choisira des emplacements stratégiques pour le développement de ses dépôts et ports, notamment des ports en eau profonde, des dépôts de GNL et des infrastructures connexes... Cela aidera EVN à planifier l'utilisation du GNL à destination des centrales électriques à gaz et à préparer les services de stockage et d'infrastructure portuaires.

Daniel J. Kritenbrink, ambassadeur américain au Vietnam, a déclaré que le monde des affaires et le gouvernement américain étaient prêts à aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement durable.

L'année dernière, pour la première fois depuis 1957, les États-Unis sont devenus exportateurs net de GNL et deviendront l'un des plus gros exportateurs de GNL au monde dans les années à venir. Les entreprises énergétiques américaines travaillent avec des partenaires locaux pour promouvoir d'importants contrats pour le GNL et développer l'énergie gazière au Vietnam.

Au Vietnam, le gouvernement américain encouragera la coopération bilatérale dans le cadre de l'initiative « Croissance et développement accrus » (EDGE-Enhanced Growth and Development). Il s'agit d'une excellente occasion d'améliorer la sécurité énergétique grâce à l'utilisation de technologies modernes, propres, intelligentes et avancées au Vietnam.

Par le biais d’EDGE Vietnam, le gouvernement américain fournira un large éventail de soutiens financiers et techniques. L'USTDA a notamment fourni au Vietnam des millions de dollars américains pour mener des études de faisabilité dans les domaines de l'énergie éolienne, des réseaux intelligents et des centrales solaires.

L'USAID aide actuellement le Vietnam à élaborer son 8ème plan de développement énergétique qui l'aidera à établir une feuille de route pour la sécurité énergétique. En outre, l'USAID a coopéré avec le Vietnam pour élaborer le premier accord d'achat direct d'électricité, qui permettrait aux centrales électriques privées de signer des contrats d'achat d'électricité à partir de sources renouvelables.

EDGE Vietnam est une vision visant à aider le Vietnam à promouvoir l'efficacité énergétique, à améliorer la qualité de l'air et à réduire la demande de charbon importé. Cela signifie renforcer la compétitivité du secteur énergétique, assurer la sécurité énergétique du pays et améliorer la qualité de la vie du peuple vietnamien.

À l'heure actuelle, les relations entre le Vietnam et les États-Unis sont en bon développement. La présence de grandes entreprises américaines confirme le soutien des États-Unis au Vietnam dans le traitement des objectifs énergétiques. Dans le même temps, la croissance du marché énergétique vietnamien représente une formidable opportunité pour les entreprises d’exporter de l’énergie et d’autres produits liés à l’énergie des États-Unis, en particulier dans le domaine des technologies énergétiques avancées et du gaz naturel liquéfié. -VNA