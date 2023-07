New York (VNA) - Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung en visite de travail aux Etats-Unis a rencontré le 14 juillet des représentants des agences de l'administration américaine, organisations, entreprises, fonds d'investissement et grandes entreprises pour promouvoir la coopération en matière d'innovation et de technologie, rechercher, échanger de l’expérience et attirer des ressources pour construire un centre financier international et promouvoir des investissements dans des projets de hautes technologies au Vietnam.Lors de la réunion avec l'Organisation de développement économique de New York (New York City Economic Development Corporation), les deux parties ont échangé leurs expériences et discuté des possibilités de coopération dans les domaines de l'innovation, de la recherche et du développement technologiques et du développement de l'écosystème des startups.Le ministre vietnamien a suggéré que New York City Economic Development Corporation continue à soutenir le Vietnam dans le développement socio-économique.Il a également eu une séance de travail avec un représentant de la Bourse de New York (New York Stock Exchange-NYSE). Les deux parties ont échangé des expériences sur le développement des marchés des capitaux, des actions, des obligations et des produits dérivés pour soutenir le Vietnam dans la construction d'un centre financier.Le ministre Nguyen Chi Dung a également eu une réunion avec Andrew Spinler, PDG du Financial Services Volunteers Group (FSVC), au cours de laquelle les deux parties ont discuté d'une expertise approfondie sur l'expérience de la construction de centres financiers au Vietnam et des prochaines étapes pour que le Vietnam réalise son objectif important à court et à long terme.