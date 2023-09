Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien rencontre la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo. Photo: VNA

Washington (VNA) - Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a rencontré le 19 septembre aux États-Unis la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo, affirmant la volonté du Vietnam de promouvoir les liens économiques, commerciales et d’investissement avec les États-Unis de manière intégrale et durable.Les deux responsables ont estimé que l’établissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis le 10 septembre dernier avait marqué un jalon historique dans les relations bilatérales et que la coopération économique et commerciale continuerait d'être un moteur important, jouant un rôle pionnier dans la prospérité commune des deux pays.Ils ont affirmé qu’il était nécessaire au ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et au Département américain du commerce (DOC) de mener des activités de coopération plus étendues pour concrétiser la vision des hauts dirigeants et fixer des objectifs de développement à la mesure de ce partenariat stratégique intégral.Le ministre Nguyen Hong Dien a réitéré l'importance de la reconnaissance du statut d'économie de marché du Vietnam, avant d’assurer que son ministère, en tant que président de la section vietnamienne du Conseil de l'Accord-cadre de commerce et d'investissement Vietnam-États-Unis (TIFA), s'engageait à continuer de coopérer de manière proactive avec la partie américaine pour répondre aux préoccupations des deux pays, maintenant ainsi des relations commerciales stables, en vue d'une balance commerciale harmonieuse, durable et mutuellement bénéfique.Le ministre vietnamien a également exprimé sa profonde inquiétude face à la fréquence croissante des enquêtes de défense commerciale contre des marchandises exportées par le Vietnam vers le marché américain, notamment des produits industriels. Il a proposé au DOC d'examiner attentivement les opinions du Vietnam dans chaque cas spécifique afin de garantir la libéralisation du commerce, l'équité, l'objectivité et la transparence des activités commerciales des entreprises des deux pays.De son côté, la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo a déclaré qu’elle donnerait des instructions concrètes pour accélérer le processus nécessaire à la reconnaissance du statut d'économie de marché du Vietnam.Les deux responsables ont insisté sur la nécessité de cultiver constamment la confiance stratégique et d’approfondir la coopération bilatérale dans des domaines tels que l'énergie, l'aviation, la formation des ressources humaines, la transition énergétique, l'économie numérique …-VNA