Le président de la Chambre des lords du Royaume-Uni, John Francis McFall (droite), et l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long. Photo : VNA

Londres (VNA) - Le président de la Chambre des lords du Royaume-Uni, John Francis McFall, a reçu le 22 novembre à l’après-midi (heure locale) l'ambassadeur du Vietnam dans ce pays, Nguyen Hoang Long.

John Francis McFall s’est déclaré prêt à soutenir le Vietnam et son ambassade au Royaume-Uni dans la mise en œuvre d'activités pour promouvoir l'amitié et le partenariat stratégique entre les deux pays dans les temps à venir, notamment les échanges de délégations et la coopération parlementaire.

Pour sa part, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long a proposé au président de la Chambre des lords du Royaume-Uni d’assister le Vietnam dans la mise en œuvre des projets et programmes de coopération clés, ainsi que dans l’amélioration des capacités juridiques. Il lui a également suggéré de soutenir les échanges des délégations de haut niveau entre les organes législatifs des deux pays dans les temps à venir, notamment dans le contexte où le Vietnam et le Royaume-Uni célébreront le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2023.

Ces dernières années, les relations entre le Vietnam et la Chambre des lords et la Chambre des communes du Royaume-Uni ont connu un bel essor avec de nombreuses activités pratiques et efficaces. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les deux parties maintiennent toujours des échanges et promeuvent des programmes de coopération pour les temps à venir. -VNA