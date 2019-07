Conférence-bilan de trois ans de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce frontalier Vietnam – Laos organisée dans la province de Quang Tri (Centre). Photo: VNA



Quang Tri (VNA) – Après 3 ans de mise en œuvre, l’Accord sur le commerce frontalier Vietnam – Laos signé en 2015 a abouti à des résultats positifs et importants à bien des égards, a-t-on appris lors d’une conférence tenue le 26 juillet dans la province de Quang Tri (Centre).

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, les entreprises vietnamiennes investissent 292 projets au Laos, cumulant 5,1 milliards de dollars. Dans 10 provinces frontalières du Laos, il y a 110 projets d’investissements directs vietnamiens représentant un capital total de 2,7 milliards de dollars.

Ces projets ont contribué à la croissance et à la collecte de recettes du Laos ainsi qu’à de nombreux avantages économiques et sociaux positifs pour assurer le bien-être social et la réduction de la pauvreté du gouvernement laotien.

Il existe 8 portes frontières internationales, 7 portes frontières principales, 18 portes frontières auxiliaires, de nombreux sentiers et 8 zones économiques frontalières.

Pour la période 2015-2018, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été en hausse de 13%. En 2018, le commerce bilatéral a atteint 1,032 mililards de dollars, soit une hausse de 11,9% par rapport à 2017.

Au premier semestre de l’année, ce chiffre est estimé à 594 millions de dollars, soit une hausse 14% par rapport à la même période de l’année dernière, selon les statistiques du Département général des Douanes du Vietnam.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Quôc Khanh, a déclaré que dans les temps à venir, afin de renforcer l'efficacité de l'accord, le ministère proposera des modifications et des compléments aux dispositions en fonction de la situation réelle sous la direction du Premier ministre.

Des participants ont proposé aux ministères et aux localités de décaisser des capitaux pour la construction des infrastructures aux portes frontalières et aux marchés frontaliers conformément à la plannification de développement du réseau de marchés frontaliers Vietnam – Laos jusqu’en 2020, de définir des politiques pour encourager les entreprises à investir dans la construction des marchés frontaliers et des infrastructures au service du commerce frontalier.

La frontière entre le Vietnam et le Laos s'étend sur près de 2.337 kilomètres, à travers dix provinces vietnamiennes et dix provinces laotiennes. -VNA