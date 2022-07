Hanoi (VNA) - Le président de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Phu Cuong, a eu une séance de travail mercredi 13 juillet à Hanoi avec le président de la Commission de la planification, des finances et de l’audit de l’Assemblée nationale du Laos Leeber Leebouapao.

Le président de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Phu Cuong. Photo : VNA

Nguyên Phu Cuong a exprimé son espoir que les deux parties augmenteront les échanges de délégations et le partage d’expériences, contribuant à renforcer la coopération et l’amitié entre les deux pays et les parties.Leeber Leebouapao a souligné l’importance de la séance de travail, au cours de laquelle il a déclaré que la partie lao pourrait acquérir des expériences du Vietnam en matière de gestion financière et budgétaire.Le législateur lao a exprimé son espoir pour l’échange d’expériences concernant la structure budgétaire, l’approbation et l’allocation, les conditions de paiement pour les projets publics et l’évaluation des projets gouvernementaux.Il a proposé à la partie vietnamienne de poursuivre son soutien, affirmant que les deux commissions devraient renforcer leurs relations, ainsi que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrales entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples lao et vietnamiens.La séance de travail s’est incrite dans le cadre de la visite au Vietnam du vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Sommad Pholsena dans le contexte où les deux pays s’orientent vers le 60e anniversaire des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos. – VNA