Panorama de l'entretien. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Laos du 7 au 11 juin, Vu Hoai Bac, chef du Comité gouvernemental des affaires religieuses s’est entretenu mardi à Vientiane avec Chanpheng Xutthivong, vice-président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos.



Les deux parties ont partagé des expériences dans l’application des politiques religieuses et de concorde nationale. Elles ont convenu de renforcer la communication sur les relations entre le Vietnam et le Laos, d’organiser des séminaires pour partager des expériences liées aux affaires religieuses. Elles ont également décidé de coopérer dans la formation de personnel, de promouvoir l’amitié spéciale entre les organes chargés des affaires religieuses des provinces limitrophes des deux pays...



A cette occasion, un accord de coopération entre le Comité gouvernemental des affaires religieuses du Vietnam et le Comité central du Front d’édification nationale du Laos pour la période 2022-2026 a été signé.



Le même jour, la délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie au président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos, Sinlavong Khoutphaythoun. -VNA