Hanoï, 5 octobre (VNA) - Le Vietnam et le Laos continueront à mener des échanges de délégations et des activités d'entraide de manière pratique et efficace lors des forums multilatéraux.



C’est ce qu’a déclaré l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam lors de la rencontre avec Sommad Pholsena, membre du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, vice-président de l'Assemblée nationale et président de l'Union pour la paix et la solidarité du Laos, en visite de travail au Vietnam.



Nguyen Phuong Nga a réitéré que le royal Souphanoyvong, également président du Front Itsala du Laos et président de la République démocratique populaire lao, a participé au Congrès pour la création du Comité mondial de la protection de la paix (le Comité de la paix du Vietnam d’aujourd’hui), le 19 novembre 1950, ce qui était une tradition particulière.



Nguyen Phuong Nga a déclaré que dans les temps à venir, afin de renforcer davantage les relations avec les organisations du peuple lao, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et ses membres s'efforceront de renforcer les échanges bilatéraux, ainsi que de coopérer étroitement avec le pays voisin dans les mécanismes de coopération populaire, par conséquent, il remplira efficacement son rôle de passerelle de coopération entre les deux nations dans tous les secteurs.



Elle a réitéré qu'il est nécessaire de renforcer l'éducation sur la tradition particulière entre le Vietnam et le Laos pour les peuples et les jeunes générations des deux pays.



Elle a estimé que le Comité lao pour la paix et la solidarité remplira toujours ses tâches de renforcement de la coopération bilatérale, de promotion du rôle et de la force du Laos, ainsi que de renforcement de la position du Laos dans les forums populaires internationaux.



Pour sa part, Sommad Pholsena a déclaré que sa visite se déroule dans le contexte où les deux pays organise l’Année de la solidarité entre le Vietnam et le Laos et Le Laos et le Vietnam 2022, lorsque les deux parties mènent des activités pour commémorer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature de le traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos.



Il a confirmé que le Comité organise toujours des activités pour renforcer les relations d'échange et d'amitié, en promouvant la solidarité entre les deux peuples.



A cette occasion, le Vietnam et le Laos ont également échangé des informations sur la situation du développement socio-économique.- VNA

