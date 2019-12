Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reçu le 3 décembre à Hanoi la secrétaire du Cabinet du ministère kenyan des Affaires étrangères, Monica Juma. Elle s’est dit très impressionnée par les performances socio-économiques du Vietnam et a indiqué que son pays souhaite porter ses liens avec le Vietnam à une nouvelle hauteur.

Monica Juma a félicité le Vietnam pour son poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020-2021. Elle a également déclaré que la prise en charge par le Vietnam de la présidence de l’ASEAN en 2020 contribuera à renforcer la collaboration entre la Communauté de l’Afrique de l’Est et l’ASEAN.

La cheffe de la diplomatie kenyane a fait savoir que lors de son entretien avec le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, les deux parties ont discuté d’un accord de protection et de promotion des investissements, et d’un accord de non double imposition. Les deux parties ont convenu d’élargir la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des soins de santé et des technologies de l’information.

Le Kenya souhaite servir de point reliant le Vietnam et l’Afrique, un marché de 1,3 milliard de consommateurs. Pour sa part, le Vietnam est disposé à être une tête de pont du Kenya en Asie du Sud-Est et souhaite accueillir le président kenyan dans un proche avenir.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a incité les deux parties à redoubler d’efforts dans les négociations en vue de la signature des documents de coopération instaurant un cadre juridique favorable à l’élargissement de leur coopération à tous les domaines.

Observant que le Vietnam et le Kenya disposent d’un énorme potentiel de coopération, notamment dans le commerce, l’agriculture, les transports et communications, la construction, l’éducation et la santé, il a exhorté les deux parties à renforcer davantage les relations commerciales et d’investissement, et l’échange de délégations, notamment celles de haut niveau. - VNA