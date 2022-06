Lors de la cérémonie de signature de l'accord sur l’envoi de stagiaires techniques vietnamiens au Japon, tenue le 20 juin. . Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et l’Organisation de développement de la main-d’œuvre internationale du Japon (IM Japan) ont signé le 20 juin à Hanoi un accord sur l’envoi de stagiaires techniques vietnamiens au Japon.

Aux termes de ce document, les stagiaires vietnamiens bénéficieront de formations de japonais et de professionnalisation gratuites. L’âge des candidats est entre 18 ans et 30 ans

Il s'agit d'un programme à but non lucratif. La sélection de candidats est ouverte et transparante, et est annoncé sur les canaux de médias de masse et des informations aux services du Travail, des Invalides et des Affaires sociales des villes et provinces du pays.

Le Vietnam a envoyé 7.734 stagiaires dans ce pays afin de travailler dans diverses entreprises. Ces programmes ont contribué au développement socioéconomique, à la lutte contre la pauvreté et à la garantie du bien-être social au Vietnam. -VNA