Hanoi (VNA) - Un protocole d’accord sur la coopération en matière d’innovation a été signé, en vertu duquel le Japon aidera le Vietnam à développer des start-up et des entreprises innovantes dans le cadre de la 8e phase de l’Initiative conjointe Vietnam - Japon.

Le Japon aidera le Vietnam à développer des start-up et des entreprises innovantes. Photo : VNA

Le protocole d’accord a été échangé à Hanoi le 1er mai par le Centre national d’innovation du Vietnam (NIC) relevant du ministère du Plan et de l’Investissement (MPI), la Chambre de commerce et d’industrie japonaise au Vietnam (JCCI) et l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO ) en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son homologue japonais Kishida Fumio en visite officielle au Vietnam.

La JCCI et la JETRO participeront aux activités organisées par NIC pour aider au développement de startups et d’entreprises innovantes des deux pays.

Ces activités consisteront à donner des conseils sur la coopération avec les entreprises japonaises aux entreprises vietnamiennes ; à renforcer les liens entre les start-up et les entreprises innovantes et investisseurs des deux pays ; à aider à accroître la connectivité des entreprises, à promouvoir les partenariats entre les entreprises des deux pays et à créer des start-up et des entreprises innovantes ; à travailler ensemble pour organiser des événements sur l’innovation et l’entrepreneuriat; et l’échange d’informations pertinentes.

Le directeur du NIC, Vu Quôc Huy, a déclaré que le Vietnam formait un réseau d’innovation avec l’engagement d’experts et d’intellectuels travaillant dans des pays développés, dont le Japon, l’Australie, l’Allemagne, les États-Unis et la République de Corée.

Il a noté qu’au Japon, le Vietnam a mis en place le Réseau ouvert d’innovation Vietnam-Japan avec des milliers de membres. Cela fait partie du Réseau d’innovation du Vietnam, fondé par le MPI, qui vise à connecter des intellectuels et des experts mondiaux pour créer et appliquer de nouvelles technologies, produits, modèles commerciaux et méthodes de gestion afin d’aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement.

Lors d’un récent séminaire, le président de la JETRO, Sasaki Nobuhiko, a déclaré que son organisation renforcerait le dialogue et la collaboration avec le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Information et de la Communication et le MPI en termes d’innovation technologique, de transformation numérique et de diversification des chaînes d’approvisionnement tout en aidant améliorer davantage l’environnement des affaires et renforcer les liens d’innovation technologique entre les entreprises des deux pays. – VNA