Cérémonie de signature du protocole d'accord entre le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et les autorités de la Région autonome zhuang du Guangxi. Photo: ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural

Pékin (VNA) – Le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et les autorités de la Région autonome zhuang du Guangxi (Chine) ont signé le 16 septembre, dans la ville chinoise de Nanning, un protocole d'accord sur la coopération agricole.



Dans le cadre de ce protocole d'accord, les deux parties ont convenu de développer conjointement la coopération dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, ainsi que de promouvoir le commerce et les investissements dans ce secteur. L'objectif est d'atteindre une croissance durable du commerce de l'agro-pêche et des investissements dans l'agriculture entre les deux pays, de former et de développer des chaînes d'approvisionnement transfrontalières en produits agricoles, avec la participation d'entreprises des deux pays au cours des trois prochaines années.



Les deux parties se concentreront sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l'agriculture et du développement rural, l'accélération du dédouanement des produits agricoles et aquatiques, la promotion du développement du commerce et des investissements dans les produits agricoles et aquatiques, ainsi que la formation d'un mécanisme au service des entreprises et du marché.



Plus précisément, elles augmenteront les échanges et la coopération dans les techniques agricoles et d'élevage modernes, tout en renforçant leur collaboration dans la recherche, la réalisation et l'encouragement de l'utilisation de machines et d'équipements agricoles.



Elles coordonneront leurs efforts pour améliorer le suivi de la qualité et de la sécurité des produits agricoles et aquatiques, renforceront leur coopération dans la prévention et le contrôle des maladies animales et des ravageurs des cultures, et fourniront un soutien mutuel pour améliorer la capacité de prévention et de contrôle des maladies animales et végétales dans les zones frontalières.



En outre, il est encouragé de former les ressources humaines et de favoriser les échanges et la coopération entre les universités agricoles et les établissements de formation professionnelle connexes.



Le protocole d'accord mentionne également l'amélioration de l'infrastructure des portes frontalières pour faciliter le commerce transfrontalier dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche entre la Chine et le Vietnam. Il vise également à faciliter la coopération entre les entreprises des deux pays et à créer un approvisionnement transfrontalier mutuellement bénéfique pour accroître le commerce et les investissements.



La cérémonie de signature s'est déroulée dans le cadre du voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine, où il a participé à la à la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet d’affaires et d’investissement Chine-ASEAN (CABIS) à Nanning, province chinoise du Guangxi. -VNA