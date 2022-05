L’ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi, et la présidente de l'Association d'amitié Danemark-Vietnam (DAVIFO), Trine Glue Doan. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors d’une rencontre avec la présidente de l'Association d'amitié Danemark-Vietnam (DAVIFO), Trine Glue Doan, à Copenhague, l'ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi, a déclaré apprécier les activités de cette organisation pour soutenir le Vietnam et promouvoir les échanges entre les deux peuples.

Il s'est dit satisfait de l'étroite coopération entre DAVIFO et l'Association d'amitié Vietnam-Danemark. Il a par ailleurs indiqué que l'ambassade du Vietnam au Danemark et DAVIFO pouvaient coordonner pour organiser des événements tels que des festivals gastronomiques, des expositions de photos, des rencontres avec des écrivains et artistes prestigieux, pour présenter la culture vietnamienne au Danemark et la culture danoise au Vietnam. En outre, il a suggéré d’organiser des forums pour les jeunes des deux nations.

Pour sa part, Trine Glue Doan a souligné les projets mis en œuvre par DAVIFO au Vietnam pour fournir du matériel médical à des hôpitaux et soutenir des enfants dans les zones défavorisées au Vietnam.

Dans les temps à venir, DAVIFO continuera à mobiliser des fonds pour assurer l’efficacité de ses projets, élargir les programmes en cours et mener des activités dans de nouveaux domaines tels que l'éducation et les échanges culturels, a-t-elle dit.-VNA