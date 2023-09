Ottawa (VNA) – Le Vietnam et le Canada ont tenu jeudi 21 septembre à Ottawa leur 2e dialogue sur la politique de défense dans le contexte du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, s’orientant vers une coopération plus efficace en la matière en contribution à l’approfondissement de leur partenariat intégral.

Vue du 2e dialogue sur la politique de défense Vietnam-Canada, à Ottawa, le 22 septembre. Photo : VNA



Le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên et son homologue canadien Bill Matthews, à la tête de leur délégation respective, ont apprécié les résultats de la coopération en matière de défense au cours des dernières années, conformément au Protocole d’accord de coopération en matière de défense signé en 2019 et au Plan de coopération en matière de défense 2021-2023.

Ils ont salué notamment les contacts de haut niveau, les échanges de délégations ; le dialogue et la consultation, la formation, le maintien de la paix des Nations Unies, la sécurité maritime, l’industrie de la défense, la gestion des frontières et des migrations, et la coopération dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la coopération en matière de défense conformément aux documents signés, à maintenir les mécanismes de dialogue et de consultation établis, à améliorer davantage la coopération dans la formation des ressources humaines, surtout pour l’application de la loi en mer et de la sécurité frontalière, le partage d’informations stratégiques, la coopération dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies, le soutien mutuel dans les forums de sécurité régionaux et internationaux, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement commun dans la région et dans le monde.

La partie canadienne a hautement apprécié le rôle et la position de l’ASEAN et du Vietnam, a soutenu le rôle central de l’ASEAN dans le mécanisme dirigé par l’ASEAN, et a réitéré l’importance d’assurer la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et du survol en Mer Orientale.

Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên et son homologue Bill Matthews signent le Mémorandum d’accord sur la coopération dans le domaine du maintien de la paix des Nations Unies et le Plan de coopération pour la période 2024-2026. Photo : VNA

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a souligné la politique étrangère cohérente d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam ; la politique de défense des "quatre non" ; le règlement des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques, sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Il a invité le vice-ministre Bill Matthews et d’autres responsables du ministère canadien de la Défense nationale, ainsi que les entreprises canadiennes de défense à se rendre au Vietnam et à participer à l’Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024.

A l’issue du dialogue, les deux parties ont signé le Mémorandum d’accord sur la coopération dans le domaine du maintien de la paix des Nations Unies et le Plan de coopération pour la période 2024-2026.

Plus tôt, le 20 septembre, durant sa rencontre avec la délégation vietnamienne, le général Wayne Donald Eyre, chef d’état-major de la Défense, a affirmé attacher de l’importance à la position du Vietnam dans la politique étrangère du Canada dans la région et continuer à faciliter la coopération bilatérale en matière de défense dans les temps à venir, en donnant la priorité à la coopération en matière de formation et de maintien de la paix des Nations Unies. – VNA