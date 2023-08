Can Tho (VNA) - La ville de Can Tho (dans le Delta du Mékong) souhaite promouvoir sa coopération avec le Cambodge dans de nombreux domaines, notamment l’économie-commerce, l’éducation - formation, la santé et le tourisme.C’est ce qu’a déclaré le secrétaire du Comité municipal du Parti de Can Tho, Nguyen Van Hieu, lors de la séance de travail entre les autorités de Can Tho et une délégation du Consulat général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, le 17 août.Ces derniers temps, Can Tho a établi des relations de coopération et signé des protocoles d'accord avec de nombreuses localités cambodgiennes telles que la capitale Phnom Penh, les provinces de Battambang, de Kompong Chhnang..., dans les domaines de l'industrie, de l'artisanat, de l’agriculture, du tourisme, etc.De son côté, le consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, Chan Sorykan, s'est engagé à organiser plus d'activités pour renforcer les relations entre Can Tho et les localités du Cambodge dans le commerce, la culture, l'éducation....Selon le Service municipal des Affaires étrangères, au cours des six premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires à l'exportation de marchandises de Can Tho vers le marché cambodgien a atteint 24,48 millions de dollars. -VNA