Hanoi (VNA) – Le président du comité central du Front de la Patrie du Vietnam Dô Van Chiên, en visite du 28 au 30 juillet au Cambodge, a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance au développement des bonnes relations traditionnelles entre les deux pays.

La vice-Première ministre cambodgienne Men Sam An avec la délégation du comité central du Front de la Patrie du Vietnam dirigée par son président Dô Van Chiên. Photo: VNA

A la tête d’une haute délégation, il a été reçu en audience par le roi Preah Bat Samdech Preah Bormneat Norodom Sihamoni, a rendu des visites de courtoisie au Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et au président du Sénat Samdech Say Chhum, et a rencontré le président de l’Assemblée nationale et président du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC) Samdech Heng Samrin.La délégation a également rendu des visites de courtoisie à la vice-Première ministre, vice-présidente du FSDPC et vice-présidente de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam Men Sam An, a visité l’ambassade du Vietnam à Phnom Penh et le vénérable bonze supérieur Samdech Tep Vong.La position constante du Vietnam est de soutenir un Cambodge indépendant, pacifique, neutre et développé. Le Vietnam souhaite toujours coopérer avec le Cambodge pour maintenir la sécurité et la défense, développer ensemble une économie indépendante, autonome, profondément intégrée à l’international, a déclaré le responsable qui a transmis les meilleurs voeux des dirigeants vietnamiens à leurs homologues cambodgiens.Il a également souhaité que les dirigeants cambodgiens s’intéressent à la direction du travail de démarcation et d’abornement de la frontière terrestre commune, à l’aide en faveur des Vietnamiens résidant dans le royaume, au renforcement des transports et des investissements dans les infrastructures dans les postes-frontalières, et à la coordination de la recherche et du rapatriement des restes des soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Cambodge.Le président de l’Assemblée nationale et président du FSDPC Samdech Heng Samrin a souligné que les relations de solidarité, d’amitié traditionnelle, de bon voisinage et de coopération intégrale entre le Cambodge et le Vietnam ont été construites et cultivées par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays dans l’intérêt ultime des deux nations.Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a exprimé sa fierté devant le développement des bonnes relations entre les deux pays, le Parti communiste du Vietnam et le Parti du peuple cambodgien, le Front de la Patrie du Vietnam et le Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge.Il a rappelé l’attachement de longue date entre le Parti du peuple cambodgien et le Parti communiste du Vietnam, le Front de la Patrie du Vietnam et le Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge, notamment le parcours de lutte du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et le soutien du Vietnam dans la cause de la libération du Cambodge et de la prévention du retour du régime génocidaire de Pol Pot.Le chef du gouvernement royal s’est dit satisfait de la stabilité des relations entre les deux pays, notamment l’achèvement de 84% des travaux d’abornement de la frontière terrestre commune et a convenu de diligenter l’achèvement des 16% des travaux restants, créant des conditions favorables pour les déplacements et les échanges commerciaux entre les deux pays. – VNA