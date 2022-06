Photo: biengioilanhtho.gov.vn

Phnom Penh (VNA) - Une réunion entre le Vietnam et le Cambodge a eu lieu du 13 au 17 juin à Phnom Penh, afin de discuter des questions frontalières entre les deux pays.

La délégation vietnamienne était dirigée par le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, président du Comité mixte des frontières Vietnam - Cambodge, Nguyên Minh Vu.

La délégation cambodgienne était conduite par le ministre de haut rang chargé des travaux frontaliers, président du Comité mixte des frontières Cambodge - Vietnam, Var Kim Hong.

Les deux parties ont discuté de questions liées à la garantie de la stabilité des frontières et des bornes frontières afin de contribuer à la consolidation et à l’édification de frontières de paix, de stabilité, d'amitié et de coopération pour un développement commun.

Les deux parties ont affirmé leur détermination et leurs efforts pour trouver une solution juste, raisonnable et acceptable pour les deux parties pour la délimitation et le bornage des frontières terrestres en suspens (environ 16%).

Les deux parties ont jugé nécessaire d'élaborer un nouvel accord sur la réglementation de la gestion des frontières pour remplacer celui signé en 1983, afin de faciliter la coordination entre les deux pays.

La réunion s'est déroulée dans une ambiance d'amitié, de sincérité, de franchise et de compréhension mutuelle. -VNA