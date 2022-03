Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung et la ministre australienne des Affaires étrangères et du Commerce Marise Payne ont signé ce document, le premier que l'Australie a signé avec des pays qui envoient des travailleurs travailler en Australie dans le cadre de ce programme de visa agricole.S'exprimant lors de l'événement, Dao Ngoc Dung a déclaré que le protocole d’accord est une étape importante dans les relations bilatérales, qui crée un cadre juridique et crée les conditions permettant aux citoyens de travailler dans le secteur agricole en Australie.Auparavant, en septembre 2021, le gouvernement australie n avait annoncé le programme de visa agricole pour les travailleurs des pays d'Asie du Sud-Est souhaitant travailler dans le secteur agricole. Le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines sont devenus quatre pays prioritaires pour participer à ce programme.Le programme australien de visa agricole vise à garantir une offre de main-d'œuvre durable et à long terme pour les principaux secteurs agricoles et industriels de l'Australie.La partie australienne recevra environ 1.000 travailleurs vietnamiens par an avec un salaire compris entre 3.200 et 4.000 dollars australiens par mois. - VNA