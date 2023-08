Echanges entre des délégués lors d'une conférence sur l'innovation Australie - Vietnam. Photo: VNA Echanges entre des délégués lors d'une conférence sur l'innovation Australie - Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam et l’Australie célèbrent en 2023 le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales. Au cours des cinq dernières décennies, les deux pays ont bâti un partenariat solide dans de nombreux domaines, notamment dans la science, la technologie et l'innovation.Le consulat général du Vietnam à Sydney et l'université de Sydney ont organisé le 29 août une conférence sur l'innovation Australie - Vietnam. Attirant plus de 170 délégués, cet événement a permis d'évaluer de manière générale la longue histoire de coopération entre les deux pays dans les domaines de la recherche et de l'innovation.Les délégués ont écouté les discours en ligne du ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et du vice-ministre vietnamien de la Science et de la Technologie Bui The Duy.Le ministre Bui Thanh Son a déclaré que l'une des priorités de la stratégie de développement du Vietnam était de construire une économie basée sur la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique et la croissance verte. Le Vietnam étend donc sa coopération internationale dans ces domaines, dont l’Australie est le principal partenaire.Selon le vice-ministre Bui The Duy, cette conférence a témoigné du partenariat Vietnam - Australie dans le transfert de technologies, contribuant au développement économique commun. Le vice-ministre a espéré que l’événement continuerait à explorer des sujets d'intérêt mutuel, des soins de santé à l'énergie propre, ouvrant ainsi de nouvelles connexions et opportunités de coopération.Anoulack Chanthivong, ministre de l'Innovation, de la Science et de la Technologie de New South Wales, aussi ministre de l'Industrie et du Commerce de l'Australie, a déclaré que le Vietnam s'est transformé en une économie diversifiée et dynamique. Il a estimé que l'innovation, la science et la technologie étaient l'un des facteurs importants pour le développement économique du Vietnam. Selon le ministre, le Vietnam a montré sa détermination et son engagement en faveur du développement de l'éducation, de la science et de la croissance.Selon le professeur Greg Fox, chef du réseau d'experts vietnamiens à l'université de Sydney, dans le contexte où le Vietnam et l'Australie sont confrontés à de nombreux défis dans la région, les deux pays doivent trouver ensemble de nouvelles solutions. Alors que le changement climatique affecte gravement l'Australie et le Vietnam, les deux pays doivent continuer à travailler ensemble pour réduire les émissions de carbone et améliorer l’environnement de vie. La clé pour relever ces défis réside dans la collaboration et l'innovation, notamment le développement de nouvelles solutions, le partage des connaissances et l'application des recherches.S'exprimant à la fin de la conférence, l'ambassadeur vietnamien en Australie, Nguyen Tat Thanh, a affirmé que l'Australie était le principal partenaire du Vietnam en matière de coopération scientifique et technologique. Il s’agit de l’un des trois piliers de la coopération bilatérale, outre l’économie et la sécurité. L'ambassadeur a souligné que l'innovation continuerait d'être un domaine important de coopération entre les deux pays dans les temps à venir. -VNA