Les gouvernements australien et vietnamien ont publié le 21 décembre leur nouvelle stratégie de coopération économique et déterminé une feuille de route sur le renforcement des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux.

Cette stratégie permettrait de porter les investissements mutuels à 3,11 milliards de dollars contre 1,55 milliard enregistré en décembre 2020 et de donner un nouvel élan à divers secteurs de coopération, notamment l’éducation, la gestion des ressources naturelles, l’agriculture et l’économie numérique.-VNA