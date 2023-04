Le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung et le ministre australien du Commerce et du Tourisme Don Farrell. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 3e réunion ministérielle du partenariat économique Vietnam-Australie s'est tenue le 17 avril à Hanoï, sous l'égide du ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung et du ministre australien du Commerce et du Tourisme Don Farrell.La réunion s'est déroulée dans le contexte où les deux pays organisent de nombreuses activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1973 - 2023). Lors de la visite au Vietnam du gouverneur général australien David Hurley du 3 au 6 avril 2023, les deux parties ont discuté de la mise à niveau à un moment opportun des relations vers un partenariat stratégique intégral.Le ministre Nguyen Chi Dung s’est déclaré réjoui du développement vigoureux des liens économiques bilatéraux ces dernières années. Depuis la mise à niveau vers un partenariat stratégique en mars 2018, le Vietnam et l'Australie sont partenaires dans de nombreux domaines, tels que commerce, investissement, développement, agriculture, éducation et formation...En termes de coopération au développement (APD), l'Australie est l'un des principaux donateurs d'APD non remboursable au Vietnam. Selon l'ambassade d'Australie, au cours de la période 2022-2023, l'Australie augmentera de 18% ses APD au Vietnam, passant de 78,9 millions de dollars australiens à 92,8 millions.En ce qui concerne l’investissement, en mars 2023, l’Australie a recensé 593 projets valides avec 1,99 milliard de dollars de capitaux enregistrés, représentant 0,4 % du total des IDE et se classant au 20e rang parmi les 143 pays et territoires investissant au Vietnam.Sur le plan commercial, en 2022le commerciale bilatéral a atteint 15,7 milliards de dollars, en hausse de 26,9% en glissement annuel, faisant de l'Australie le 7e partenaire commercial du Vietnam. Sur ce total, les exportations vietnamiennes se sont élevées à 5,6 milliards de dollars ( 26,2%) et les exportations australiennes, à 10,1 milliards de dollars ( 27,3%).D'autre part, l'Australie est une source importante de matières premières pour la production nationale telles que charbon, coton, minéraux, blé.