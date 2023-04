Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a discuté 17 avril à Hanoi avec le ministre australien du Commerce et du Tourisme Don Farrell, des mesures spécifiques pour renforcer les liens économiques et commerciaux et mettre en œuvre efficacement la Stratégie d’engagement économique renforcée Vietnam-Australie.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên. Photo : VNA

Lors de leur séance de travail, les deux ministres ont convenu que le partenariat économique et commercial bilatéral est à son meilleur niveau, tirant profit de la complémentarité des deux économies.

Les données ont montré que le commerce bilatéral a considérablement augmenté ces dernières années. Le Vietnam est actuellement le 12e partenaire commercial et le 9e marché d’exportation de l’Australie qui est son 7e partenaire commercial.

Les ministres se sont réjouis du nombre croissant d’entreprises vietnamiennes établies et opérant en Australie et des contributions remarquables des entreprises australiennes à l’économie vietnamienne et vice versa.

Parlant des avantages mutuels apportés par la stratégie susmentionnée, en particulier dans les domaines du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, de l’énergie, de l’économie numérique et de l’éducation, les deux parties ont réaffirmé qu’elles continueront à la mettre en œuvre efficacement.

Elles ont convenu de signer prochainement un protocole d’accord sur la mise en place d’un mécanisme de dialogue au niveau ministériel sur le commerce et de coprésider le premier dialogue – une initiative clé de la stratégie pour cette année.

Confirmant leurs engagements à consacrer des efforts à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au service de la création d’un cadre fondé sur des règles pour le commerce mondial, elles ont convenu de continuer à créer une dynamique positive en vue de la 13e Conférence ministérielle de l’OMC prévue en 2024.

Nguyên Hông Diên et Don Farrell ont pris note de l’importance des accords commerciaux dont les deux pays sont membres - tels que la Zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA), le Partenariat économique global régional (RCEP) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) – pour soutenir le libre-échange et la croissance économique. L’engagement de l’Australie dans le processus dirigé par l’ASEAN a également été reconnu.

Les ministres ont souligné que leurs pays abordent ensemble de nouvelles opportunités et de nouveaux défis tels que l’économie numérique, les chaînes d’approvisionnement, l’énergie et le climat. – VNA