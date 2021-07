L'ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quoc Thanh (gauche) et le vice-gouverneur de Misiones, Carlos Omar Arce. Photo : VNA

Buenos Aires (VNA) - Une délégation de l'ambassade du Vietnam en Argentine conduite par l'ambassadeur Duong Quoc Thanh a effectué une visite de travail du 22 au 26 juillet dans la province de Misiones pour présenter des potentiels économiques et touristiques du Vietnam aux amis locaux ainsi que promouvoir la coopération commerciale et d'investissement entre les localités des deux pays.

M. Thanh a eu des séances de travail avec Carlos Omar Arce, vice-gouverneur de la province de Misiones ainsi qu'avec les responsables des Services provinciaux du tourisme et de l'économie pour se renseigner sur les modèles de développement local ainsi que les potentiels pour l’élargissement de la coopération dans les domaines majeurs de cette province argentine avec le Vietnam.

Selon le responsable de la province de Misiones, avec une ressource humaine abondante, des ressources naturelles diversifiées et un environnement favorable, le Vietnam continuera à obtenir plus de succès sur sa voie de développement.

Le vice-gouverneur de Misiones a souhaité que l'ambassade du Vietnam en Argentine soutienne et joue le rôle de passerelle pour que les entreprises de Misiones puissent contacter des partenaires vietnamiens appropriés.

M. Thanh a également rencontré des entreprises de Misiones. Selon le diplomate vietnamien, les deux parties peuvent partager leurs expériences sur l’exploitation durable, la conservation de la nature et de l'environnement des sites touristiques célèbres ; discuter des mesures de coopération, en particulier l’investissement dans la chaîne technologique de fabrication de produits en bois, un domaine clé de Misiones.

Dans le cadre de sa visite, l'ambassadeur Duong Quoc Thanh a également rencontré des Vietnamiens qui vivent et travaillent à Misiones – un endroit le plus peuplé des résidents vietnamiens. L'ambassadeur a souhaité que les Vietnamiens à Misiones continuent à construire une communauté puissante et solidaire à Misiones en particulier et en Argentine en général, contribuant à promouvoir les relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et l'Argentine. -VNA