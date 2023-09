Lors de la cérémonie marquant le 93e anniversaire de la fête nationale de l'Arabie saoudite (23 septembre) à Hanoï. Photo : ambassade de l'Arabie saoudite à Hanoï. VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc a convaincu que les relations de coopération entre le Vietnam et l'Arabie saoudite seront renforcées dans tous les domaines allant de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de l'investissement en passant par les échanges entre les peuples pour l’intérêt commun des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde.Participant à une cérémonie marquant le 93e anniversaire de la fête nationale de l'Arabie saoudite (23 septembre) à Hanoï le 22 septembre, le diplomate vietnamien a apprécié le développement significatif des relations bilatérales, avec notamment la première consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères en Arabie Saoudite en février 2023. En outre, la coopération économique est aussi un point positif dans les relations bilatérales, avec le commerce bilatéral ayant atteint 2,7 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 32,4% sur un an. Plus récemment, le Forum des affaires Vietnam-Arabie Saoudite a été organisé, attirant l'attention de plus de 750 entreprises et localités des deux côtés, a-t-il ajouté.De son côté, l'ambassadeur saoudien Mohammed Ismaeil A. Dahlw a affirmé que la coopération entre le Vietnam et l'Arabie saoudite au cours des 24 dernières années avait connu des avancées importantes, ajoutant que les relations bilatérales se sont fortement développées grâce à la collaboration dans divers secteurs ainsi que lors des forums internationaux.Le Vietnam et l’ Arabie saoudite célébreront le 25e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques en 2024. -VNA