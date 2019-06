Cérémonie de signature d'un mémorandum de coopération entre la Fédération de football du Vietnam et le club de football allemand Vfl Wolfsburg. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Fédération de football du Vietnam (VFF) et le club de football allemand VfL Wolfsburg ont signé le 18 juin à Hanoï un mémorandum de coopération pour 2019-2021.

Les deux parties se sont engagées à promouvoir davantage leur coopération et le développement du football, a déclaré le secrétaire général de la VFF Le Hoai Anh.

Les deux parties accorderont la priorité à des programmes complets de coopération pour développer le football masculin et féminin, en se concentrant sur l’organisation de matches amicaux, sur l'entraînement de football au Vietnam et en Allemagne, sur la coordination pour développer le football professionnel pour les jeunes, et sur l’échange d'experts des deux pays.

Le vice-président permanent de la VFF Tran Quoc Tuan (à gauche) offre le maillot de l'équipe nationale du Vietnam à M. Pierre Michael Littbarski, ambassadeur du club VfL Wolfsburg. Photo : VNA

M. Pierre Michael Littbarski, ambassadeur du club VfL Wolfsburg, a beaucoup apprécié cette coopération entre les deux parties. Littbarski était un célèbre footballeur de la sélection allemande dans les années 1980. Après deux finales de Coupe du monde perdues en 1982 et 1986, il a remporté l'édition 1990 en Italie avec la Mannschaft .

Au cours des dernières années, VFF a également signé des contrats avec des experts allemands en fitness pour renforcer la force physique des footballeurs vietnamiens.

Le VfL Wolfsbourg est un club de football allemand basé à Wolfsbourg dans le Land de Basse-Saxe, en Allemagne. -VNA