Après 78 ans de naissance et de développement (15 septembre 1945 - 15 septembre 2023), l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) est connue comme un complexe médiatique nationale moderne, une agence de presse prestigieuse dans la région et le monde.

Le général Tô Lâm, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique a eu une entrevue avec Chen Wenqing, membre du Bureau politique et secrétaire de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), à Pékin le 14 septembre.