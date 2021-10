L'ambassadeur vietnamien Nguyen Thanh Vinh (droite) et le chef de la province de Constantine, Messaoud Djari. Photo: VNA

Alger (VNA) - Une délégation de l'ambassade du Vietnam en Algérie, conduite par l'ambassadeur Nguyen Thanh Vinh a effectué les 20 et 21 octobre une visite de travail dans la province de Constantine, le troisième plus grand pôle économique de l'Algérie avec des atouts dans le tourisme, l'agriculture, l'élevage et l'industrie pharmaceutique.

Lors de la séance de travail avec le chef de la province de Constantine, Messaoud Djari , l’ambassadeur Nguyen Thanh Vinh a souligné que l’Algérie était l’un des partenaires de premier rang du Vietnam en Afrique.

L’ambassade du Vietnam en Algérie est prête à jouer le rôle de passerelle entre les entreprises de la province de Constantine et leurs homologues vietnamiens, a affirmé Nguyen Thanh Vinh.

De son côté, M. Djari a informé de la stratégie de développement économique de l’Algérie, de Constantine en particulier. La relance économique est la priorité absolue de l’Algérie pour s'orienter vers une économie diversifiée où la dépendance au pétrole sera réduite, a-t-il souligné.

Il a suggéré de promouvoir la coopération dans les domaines où cette province algérienne dispose d'atouts et de potentiels, tels que le tourisme, l'agriculture et l’industrie pharmaceutique.

L’ambassadeur Nguyen Thanh Vinh a également rencontré le président de la Chambre provinciale de commerce et d’industrie Souici Larbi, pour discuter des mesures de promotion de la coopération bilatérale, notamment dans l’économie et le commerce.

M.Larbi a exprimé le souhait d’étudier les expériences vietnamiennes en matière de développement socioéconomique.

Durant sa visite de travail, la délégation vietnamienne a assisté à la cérémonie d’ouverture du Salon international du bâtiment, de l'immobilier et des travaux publics de l’Est Algérien « Bâti-Est-Expo 2021».

À cette occasion, la délégation vietnamienne a également noué des contacts avec des entreprises algériennes et a présenté le Manuel des entreprises vietnamiennes prestigieuses dans divers domaines. -VNA