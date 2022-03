Cérémonie de signature. Photo: VNA

Vienne (VNA) - Le programme-cadre national entre le Vietnam et l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour 2022-2027 a été signé le 10 mars à Vienne.

Lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur Nguyen Trung Kien, représentant permanent du Vietnam auprès de l'AIEA, a souligné la signification particulière de cet événement, dans le contexte où le Vietnam assumera pour le mandat 2022-2023 la présidence de la Conférence des États membres de l’Accord régional de coopération pour la recherche, le développement et la formation dans le domaine des sciences et technologies nucléaires pour l'Asie et le Pacifique (RCA).

L'une des priorités du Vietnam en tant que membre du Conseil des gouverneurs de l’AIEA pour le mandat 2022-2023 est de coopérer avec les autres membres du Conseil pour promouvoir le rôle de l'AIEA dans le développement de la technologie nucléaire à des fins pacifiques, a-t-il déclaré.



Le Vietnam espère que l'AIEA continuera de se concentrer sur le soutien des pays en développement pour accélérer l'application de la technologie nucléaire, a-t-il dit.



Le directeur général adjoint chargé du Département de la coopération technique de l'AIEA, Hua Liu, a déclaré que le Vietnam était le premier pays à signer un programme-cadre national pour 2022-2027. Il s'agit d'un document important, aidant l'AIEA à reconnaître l'intérêt et les besoins du Vietnam dans l'application de la technologie nucléaire.



Hua Liu s’est réjoui du fait que les projets de coopération avec le Vietnam pour la période 2022-2023 approuvés par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA en novembre 2021, étaient tout à fait conformes avec le contenu du programme-cadre national pour 2022-2027.



Il a hautement apprécié le rôle du Vietnam dans la coopération régionale en matière de développement de la technologie nucléaire, en particulier dans le renforcement des capacités pour le Laos et le Cambodge à travers un programme de coopération tripartite entre le Vietnam, l'AIEA et ces pays.



Il a déclaré souhaiter qu’en tant que président de RCA, le Vietnam dynamiserait davantage la coopération régionale, en particulier dans le développement de la technologie nucléaire et la formation dans les pays en développement.



La cérémonie de transfert de la présidence de RCA est prévue le 19 avril 2022. -VNA