La délégation de l'Audit d'Etat du Vietnam travaille avec l’antenne de l'Audit d'Etat de l’Afrique du Sud dans la province du Cap-Occidental. Photo: VNA

Pretoria (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Afrique du Sud, une délégation de l'Audit d'Etat du Vietnam a eu une séance de travail le 21 avril, au Cap, avec l’antenne de l'Audit d'Etat de l’Afrique du Sud dans la province du Cap-Occidental.Les deux parties ont discuté d’activités de l'Audit d'État au niveau local, du processus d'audit et ont partagé des expériences de chaque pays en matière de garantie des sources budgétaires locales.La délégation vietnamienne a déclaré que ces dernières années, les activités de l'Audit d'État du Vietnam avaient été continuellement renouvelées et améliorées. Notamment, l’évaluation de la gestion et de l'utilisation des finances publiques et des actifs publics des collectivités locales à tous les niveaux a été effectuée efficacement.Des représentants de l'antenne de l'Audit d'État dans la province du Cap-Occidental ont également partagé leurs expériences en matière de planification et d'audit des finances locales ainsi que d'application des technologies de l'information.Auparavant, la délégation de l'Audit d'Etat du Vietnam avait travaillé à Pretoria avec Mme Tsakani Maluleke, Audit eur Général d'Afrique du Sud. -VNA