Une délégation de promotion commerciale du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce dirigée par la vice-présidente du Département de promotion commerciale, Bui Thi Thanh An rencontre des représentants du ministère de l’Industrie et du Commerce de l’Afrique du Sud le 25 juin. Photo : VNA

Johannesburg (VNA) – Dans le cadre de sa participation à la foire commerciale internationale SAITEX 2019, une délégation de promotion commerciale du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce dirigée par la vice-présidente du Département de promotion commerciale, Bui Thi Thanh An a rencontré le 25 juin des représentants du ministère de l’Industrie et du Commerce de l’Afrique du Sud.

Lors de cette manifestation, les deux parties ont échangé des solutions pour augmenter la valeur d'échnages commerciaux bilatéraux dans les temps à venir dont la diversification des produits à l’export, la possibilité pour élaborer un accord de libre-échange bilatéral.

Selon Mme Bui Thi Thanh An, grâce aux efforts communs, la valeur commerciale bilatérale a porté à plus d’un milliard de dollars en 2018 contre 658 millions de dollars en 2010. Les deux parties peuvent faire augmenter davantage ce chiffre d’affaires grâce aux domaines d’atout qui se complètent mutuellement comme l’exploitation minière, la production et le traitement des produits aquatiques, l’agro-alimentaire…

Pour sa part, le chef du Département de coopération bilatérale du ministère de l’Industrie et du Commerce de l’Afrique du Sud, Victor Mashabela a félicité la proposition du Vietnam dans l'élaboratopn d’un accord de libre-échange avec son pays, le considère comme un tournant dans la coopération bilatérale. Il s’est engagé à le présenter aux services compétents pour le concrétiser rapidement.

Auparavant, le 24 mai, en marge de la foire SAITEX 2019 à Johannesburg, le Département de promotion commerciale et l’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud ont organisé un séminaire « Connexion des entreprises Vietnam- Afrique du Sud » avec la participation de 22 entreprises vietnamiennes et plus d’une centaine d’entreprises du pays de résidence pour favoriser la recherche des partenaires d’affaires de deux pays.

A cette occasion, la délégation vietnamienne va organiser le 27 juin un séminaire « Echanges des entreprises Vietnam-Afrique du Sud à Cape Town. En plus, elle aura des séances de travail avec les importateurs, des systèmes de supermarchés, des chaînes de distribution de l’Afrique du Sud comme Advance Cash & Carry pour accélérer la distribution des marchandises vietnamiennes à la chaîne des supermarchés de ce pays.-VNA