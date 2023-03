Hanoi (VNA) – L’Institut d’études africaines et moyen-orientales de l’Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS) et l’ambassade d’Afrique du Sud au Vietnam ont signé jeudi 2 mars à Hanoi un protocole d’accord, en vertu duquel ils convenu d’une coopération globale en matière de formation et de recherche scientifique.

Photo d'illustration: VNA

Le directeur de l’institut, le professeur associé-Docteur Lê Phuoc Minh et l’ambassadeur d’Afrique du Sud au Vietnam, Vuyiswa Tulelo ont partagé le point de vue selon lequel la coopération est réciproque, visant à améliorer la qualité de la formation et de la recherche scientifique des deux côtés.Le protocole d’accord devrait également contribuer à resserrer les liens politiques et diplomatiques entre les deux pays, tout en promouvant la coopération bilatérale dans d’autres domaines comme l’économie, le commerce, la défense, l’éducation et les échanges entre les peuples.À travers de ce texte, les deux parties ont indiqué qu’elles sont prêtes à construire et à mettre en œuvre des projets de recherche conjoints.Elles travailleront également ensemble pour organiser des activités et des projets en 2023 pour célébrer le 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, notamment des séminaires, des concours, des expositions et des programmes artistiques.L’Afrique du Sud est le premier et le seul pays d’Afrique avec lequel le Vietnam a établi un partenariat de coopération et de développement.Elle est également un partenaire de premier plan pour la nation d’Asie du Sud-Est dans les domaines de la politique, de l’économie, du commerce, de la diplomatie, de la culture, de la science et de la technologie, de l’environnement et du tourisme. – VNA