Hanoi (VNA) – Une centaine d’organes et entreprises vietnamiennes et tunisiennes ont participé mercredi 30 juin à une première conférence virtuelle sur le commerce bilatérale destinée à exploiter le potentiel de coopération des deux pays.

Photo d'illustration : congthuong.vn

Les délégués ont déclaré que les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Tunisie restent encore modestes et doivent être renforcés dans les temps à venir, estimant le potentiel inexploité entre le Vietnam et la Tunisie à 65 millions de dollars par an.Les deux pays devraient créer des conditions plus favorables pour que les marchandises d’un pays pénètrent le marché de l’autre, en particulier sur les marchés régionaux tels que l’ASEAN et la Zone de libre-échange continentale africaine, ont-ils exhorté.Le chef adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, Lê Hoàng Tài, affirmé que le Vietnam est en passe de devenir un maillon important de la chaîne d’approvisionnement mondiale pour de nombreux groupes de produits manufacturés, produits agricoles, denrées alimentaires et d’autres biens de consommation. Mais les capacités des enretrprises vietnamiennes restent encore méconnues par leurs homologues tunisiennes et inversement.Lors de cette conférence, les entreprises vietnamiennes ont présenté des opportunités de coopération dans l’importation et l’exportation de produits agricoles, d’épices (cannelle, anis étoilé...), de produits aquatiques et marins, et de boissons (café, lait...) qui correspondent aux besoins des consommateurs tunisiens en particulier et africains en général.Pour sa part, le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis, Najeh ben Abdesalem, a déclaré que la Tunisie souhaite promouvoir sa coopération commerciale avec le Vietnam.Il a indiqué que cette conférence est une bonne opportunité pour les entreprises des deux pays de renforcer la compréhension mutuelle et renforcer davantage leurs échanges commerciaux dans les temps à venir.Le responsable a souligné que la Tunisie est une porte d’entrée importante pour les entreprises vietnamiennes et les investisseurs étrangers qui souhaitent pénétrer le vaste marché africain de plus de 1,25 milliard d’habitants en général et l’Afrique du Nord en particulier, notamment les pays comme l’Algérie et la Libye.Selon le Département général des douanes du Vietnam, le commerce vietnamo-tunisienne n’a atteint que 36,2 millions de dollars en 2019, dont 21,4 millions de dollars d’exportations vietnamiennes, notamment café, poivre, noix de cajou, produits marins, machines et équipements, outils et pièces détachées, tissus.Dans l’autre sens, la Tunisie a expédié vers le Vietnam pour l’essentiel produits marins, produits chimiques, machines et équipements, matières plastiques, produits textiles et d’habillement, aliments pour animaux et matières premières. – VNA