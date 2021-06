Hanoi (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung et le secrétaire permanent aux Affaires étrangères de la Thaïlande, Thani Thongphakdi, ont coprésidé la 8e Consultation politique annuelle au niveau vice-ministériel entre les deux ministères des Affaires étrangères organisée mercredi 30 juin par visioconférence.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung lors de la 8e Consultation politique annuelle au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères Vietnam- Thaïlande, le 30 juin. Photo : VNA

Lors de la réunion, le vice-ministre Nguyên Quôc Dung a demandé à la Thaïlande de partager ses expériences et de coopérer en matière de transfert de technologie au Vietnam dans les domaines forts de la Thaïlande.

Il a apprécié la stratégie Thaïlande 4.0 et l’économie biologique, circulaire et verte (BCG), et a proposé aux deux parties de renforcer leur coopération, leur partage d’expériences en matière de gestion et de développement des domaines spécifiques de l’économie numérique.



Thani Thongphakdi a pour sa part affirmé que la Thaïlande coopérera activement avec le Vietnam pour répondre à la pandémie de Covid-19, en se soutenant mutuellement dans la recherche, la production et l’accès aux vaccins, collaborer avec les pays de l’ASEAN pour accélérer le rythme et améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds de réponse au Covid-19 de l’ASEAN, et mettre en service le plus rapidement possible la Réserve régionale de fournitures médicales de l'ASEAN



Les deux parties ont salué le développement positif des relations d’amitié et de partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et la Thaïlande. Elles ont affirmé leur coordination dans la mise en œuvre effective des mécanismes de coopération bilatérale dans les temps à venir, en particulier la 4e réunion conjointe du cabinet sous la coprésidence des deux Premiers ministres et le Comité mixte sur la coopération bilatérale.



Elles ont convenu de promouvoir le déploiement des mesures pour faciliter les déplacements, le commerce, la reprise économique après la pandémie, de s’efforcer de porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars, de continuer à mettre en œuvre et à étendre efficacement les projets d’APD du gouvernement thaïlandais pour soutenir le développement communautaire durable au Vietnam.



Les deux parties ont convenu de travavailler en étroite collaboration et de bien organiser les activités commémorant le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 - 6 août 2021), de renforcer la coopération dans d’autres domaines importants tels que la culture, l’éducation, le tourisme, la réponse aux défis de sécurité non traditionnels tels que l’environnement, le changement climatique, les ressources en eau.

Vue de la 8e Consultation politique annuelle au niveau vice-ministériel entre les deux ministères des Affaires étrangères du Vietnam et de la Thaïlande, organisée le 30 juin par visioconférence. Photo : VNA



Les deux parties se sont engagées à continuer de collaborer étroitement et de se soutenir mutuellement lors de forums régionaux et internationaux tels que les Nations unies, l’ASEAN, l’APEC... ; à accélérer la ratification et la mise en œuvre du Partenariat économique global régional (RCEP) ; à renforcer leur coopération dans les mécanismes sous-régionaux tels que sous-région du Mékong (GMS), la stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), la Commission du Mékong (MRC), la coopération Mékong-Lancang (MLC)… ; de lier le développement de la sous-région du Mékong au processus de construction de la Communauté de l’ASEAN.



Les deux vice-ministres ont discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun telles que la situation au Myanmar et la question de la Mer Orientale.



Les deux parties ont souligné l’importance de maintenir un ordre fondé sur des règles, de respecter le droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ; de soutenir la mise en œuvre pleine et sérieuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de négocier un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantielle et conforme au droit international et à la CNUDM. – VNA