Des stands à la Conférence internationale élargie sur la promotion du commerce entre le Vietnam et la Thaïlande à Udon Thani. Photo: VNA



Udon Thani (VNA) - Plus de 500 délégués de 28 pays et territoires participent depuis vendredi 27 septembre à Udon Thani à la Conférence internationale élargie sur la promotion du commerce entre le Vietnam et la Thaïlande.



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hâu A Lênh, a espéré que les initiatives proposées lors cet événement seraient bientôt déployées sur les marchés des deux pays, dans le but de poser les bases d'avancées futures dans les échanges commerciaux.

Le vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hâu A Lênh prononce un discours lors de la cérémonie d’ouverture la Conférence internationale élargie sur la promotion du commerce entre le Vietnam et la Thaïlande. Photo: VNA





Pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Quôc Cuong, a souligné que l'événement contribuerait également à la promotion du partenariat stratégique entre les deux pays et constituait une occasion de renforcer les liens au sein de la communauté vietnamienne de Thaïlande.



Il s’est déclaré convaincu que l'événement créerait des opportunités pour les entrepreneurs vietnamiens, opérant à l'intérieur et à l'extérieur du pays, de tirer parti des potentiels de chaque pays et d'intensifier le déploiement d'activités d'investissement, de commerce et de présentation de produits vietnamiens sur le marché international.



Avec plus de 80 stands d'entreprises, cet événement, co-organisé par l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger (BAOOV) et l'Association des entrepreneurs Thaïlande - Vietnam (BAOTV) présente différents produits de l'agriculture de haute technologie, divers services dans le tourisme, le commerce, la logistique, les finances et le secteur bancaire. -VNA