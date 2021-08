L'ambassadeur du Vietnam en Tanzanie Nguyen Nam Tien. Photo: VNA

Pretoria (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Tanzanie Nguyen Nam Tien et le ministre tanzanien des Affaires étrangères Liberata Mulamula se sont engagés à continuer de promouvoir la coopération économique et d’investissement et à se soutenir au sein des mécanismes multilatéraux, lors de leur rencontre tenue le 4 août à Dar es Salaam.

L'ambassadeur vietnamien Nguyen Nam Tien, qui a rendu une visite de courtoisie au ministre tanzanien des Affaires étrangères, a félicité la Tanzanie pour son élection à la vice-présidence de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en juin 2021.

Il a déclaré que le Vietnam était disposé à partager ses expériences avec la Tanzanie en matière de développement national, de transition économique, de réduction de la pauvreté et d'amélioration du niveau de vie des habitants.

Selon le diplomate, l'investissement et le commerce sont les points positifs dans les relations bilatérales, le Vietnam étant le plus gros acheteur de noix de cajou brutes de Tanzanie ces dernières années.

Il a salué le rôle de pionnier du Viettel Tanzania (Halotel) dans l'implantation de réseaux de téléphonie mobile et Internet dans les zones reculées de ce pays africain, contribuant à créer des emplois, à améliorer les revenus des résidents locaux et à remplir les obligations fiscales de ceux-ci envers le gouvernement tanzanien.

L'ambassadeur vietnamien a proposé aux deux pays de continuer à échanger des informations via les canaux de l'État, du Parti et de l'organe législatif afin de renforcer la confiance politique mutuelle et le soutien au développement.

Il a noté qu'il existait un grand potentiel de collaboration bilatérale, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral en 2020 restant à seulement 300 millions de dollars alors que le commerce extérieur total du Vietnam s’affichant à 545 milliards de dollars. Il a demandé au gouvernement tanzanien de faciliter le fonctionnement de Viettel Tanzania et d'aider les entreprises vietnamiennes à rechercher des opportunités commerciales dans ce pays.

Le ministre tanzanien des Affaires étrangères Liberata Mulamula a salué le rôle de la société Viettel Tanzania et a appelé les entreprises vietnamiennes à investir en Tanzanie dans la transformation des noix de cajou.

Il a affirmé que le pays continuera de soutenir le Vietnam au sein des mécanismes multilatéraux. -VNA