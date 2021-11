La présidente de l’UAAV Nguyen Phuong Nga remet l'Insigne « Pour la paix, l'amitié entre les nations » à la présidente de l'Association d'amitié Suisse-Vietnam Anjuska Weil. Photo: VNA

Genève (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle en Suisse du président Nguyen Xuan Phuc en Suisse, la présidente de l'Union des associations d'amitié du Vietnam (UAAV) Nguyen Phuong Nga a tenu une séance de travail avec l'Association d'amitié Suisse-Vietnam, le 27 novembre à Berne, en Suisse.

Lors de l'événement, la présidente de l'Association d'amitié Suisse-Vietnam, Mme Anjuska Weil, a exprimé sa joie devant le développement des relations bilatérales entre les deux pays et a hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement.

Les membres de l'Association d'amitié Suisse-Vietnam ont proposé des idées pour favoriser l'amitié entre les peuples des deux nations, connecter la communauté vietnamienne en Suisse et attirer les jeunes des deux pays dans des activités visant à accroître leur compréhension mutuelle et leur solidarité. Ils ont partagé avec le peuple vietnamien les effets néfastes du COVID-19 et ont souhaité que les deux pays surmontent bientôt la pandémie.

Les deux parties ont également échangé des mesures en vue de booster les liens de coopération dans l'avenir, en particulier les acitivtés célébrant le 40e anniversaire de la fondation de l'Association d'amitié Suisse-Vietnam l'année prochaine.

Lors d'une rencontre le même jour entre le président Nguyên Xuân Phuc et l'Association d'amitié Suisse-Vietnam et la communauté vietnamienne en Suisse, la présidente de l’UAAV Nguyen Phuong Nga a remis l'Insigne « Pour la paix, l'amitié entre les nations » à la présidente de l'Association d'amitié Suisse-Vietnam Anjuska Weil pour sa contribution à la solidarité et à l'amitié entre les peuples vietnamien et suisse.-VNA