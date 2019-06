Le général d'armée Luong Cuong s'est entretenu avec le général de corps d’armée Andrey Valeryevich Kartapolov en Russie. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le chef du Département générale des politiques de l'Armée populaire du Vietnam, le général Luong Cuong a effectué une visite de travail en Russie, sur l’invitation du général de corps d’armée Andrey Valeryevich Kartapolov, vice-ministre de la Défense, directeur général du Département général des affaires politiques et militaires des forces armées de Russie.

Il s’agit de la première visite en Russie du général Luong Cuong au poste du chef du Département générale des politiques de l'Armée populaire du Vietnam.

Le général Luong Cuong a eu une entrevue avec le chef d’état-major général des Forces armées de la fédération de Russie et premier vice-ministre de la Défense, le général Valery Gerasimov, qui a considéré cette visite comme un bon résultat des liens entre les deux pays et les deux ministères de la Défense et une activité significative de l'Année croisée Vietnam-Russie (2019-2020).

Le général d’armée Luong Cuong a déclaré faire tout son possible pour cultiver les relations entre les deux pays, notamment dans le secteur de la défense.

Après cette rencontre, le général Luong Cuong s'est entretenu avec le général de corps d’armée Andrey Valeryevich Kartapolov.

Les deux parties ont discuté des questions liées directement à la consolidation de la confiance et de la stratégie à long terme dans les relations de coopération en matière de défense entre les deux pays, ce promouvant la coopération entre le Département générale des politiques de l'Armée populaire du Vietnam et le Département général des affaires politiques et militaires des forces armées de Russie dans les domaines spécialisés.

Les deux parties ont signé une lettre d'intention et ont confié aux organes compétents la tâche d'élaborer un mémorandum de coopération entre les deux départements généraux. - VNA