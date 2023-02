Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a déclaré lundi 20 février à Hanoi à son homologue tchèque Jozef Sileka qu’il existe un grand potentiel de coopération entre le Vietnam et la République tchèque.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên (à droite) et son homologue tchèque Jozef Sileka, à Hanoi, le 20 février. Photo : VNA

Nguyên Hông Diên a indiqué que la coopération économique et commerciale entre les deux pays reste modeste et ne correspond pas encore à leur potentiel.

Le commerce bilatéral ne représente qu’une petite proportion du commerce extérieur du Vietnam et de la République tchèque. Les investissements directs de la République tchèque au Vietnam et vice versa demeurent encore modestes.

Les principales exportations du Vietnam vers la République tchèque comprennent les chaussures, les vêtements, les produits aquatiques, les machines industrielles, les pièces détachées de machines et les équipements électriques, tandis que ses importations sont les machines, équipements, outils, autres pièces détachées et produits sidérurgiques.

L’environnement des affaires et des investissements de plus en plus amélioré du Vietnam sera une prémisse favorable pour que les deux parties trouvent conjointement des solutions pour renforcer leur coopération en matière d’investissement, en particulier dans l’industrie et l’énergie, a-t-il indiqué.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce a ajouté que les deux pays accéléraient le processus d’intégration, qui est la base pour renforcer les relations économiques et commerciales.

Il a espéré que la République tchèque, un partenaire important du Vietnam en Europe orientale et centrale, et les pays concernés accéléreront bientôt la ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA).

Le responsable a appelé à fournir davantage de soutien pour que les entreprises des deux pays accèdent aux informations sur le marché et participent à des événements de promotion commerciale en vue d’accords de coopération dans les domaines de l’énergie et des mines.

En particulier, dans les temps à venir, les deux parties doivent activement créer les conditions permettant à la communauté tchéco-vietnamienne de faire des affaires et de se développer dans les deux pays.

Pour sa part, le ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce, Jozef Sileka, s’est mis d’accord avec les propositions de son homologue vietnamien, soulignant que le Vietnam est à la fois un ami et un partenaire important de la République tchèque.

La République tchèque souhaite que les deux pays renforcent davantage leur coopération dans les domaines du commerce, de l’industrie et de l’investissement, en particulier dans la construction automobile, l’énergie, les mines et les minéraux, les transports et la pétrochimie.

Il a déclaré que les entreprises tchèques peuvent partager leurs expériences avec leurs entreprises vietnamiennes dans le développement des énergies renouvelables et l’amélioration de la transmission de l’électricité. – VNA