Séoul (VNA) – Poursuivant sa visite officielle en République de Corée, le vice-président de l’Assemblée nationale (AN), Nguyên Duc Hai, a rendu visite le 21 mars au président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin-pyo.

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Duc Hai (gauche), et le Premier ministre sud-coréen, Han Duck-soo. Photo: VNA



Le Vietnam joue un rôle particulièrement important pour la République de Corée. En effet, il est son troisième partenaire commercial après la Chine et les États-Unis et plus de 8.000 entreprises sud-coréennes mènent actuellement des affaires et des investissements au Vietnam, a indiqué le chef du gouvernement sud-coréen.Le gouvernement sud-coréen accorde au Vietnam une priorité élevée dans le programme d'aide publique au développement (APD) et espère que les deux parties continueront à élargir leur coopération pour faciliter le développement stable des communautés des ressortissants et des entreprises des deux pays, a-t-il souligné.Nguyên Duc Hai a souligné que la coopération économique continuait d'être un pilier important de la coopération entre les deux pays.Le Vietnam invite les entreprises sud-coréennes à étendre leurs investissements au Vietnam, en particulier dans des domaines prioritaires tels que les hautes technologies, l'innovation, l'économie verte, l'économie numérique, la transformation numérique, les énergies vertes, les parcs industriels verts, a-t-il dit.Le Vietnam s'attend à ce que les entreprises sud-coréennes renforcent leurs liens avec les sociétés vietnamiennes, les aidant à participer plus profondément aux chaînes d'approvisionnement mondiales, a dit Nguyên Duc Hai.Il a également déclaré espérer que les deux parties mettraient en œuvre efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-République de Corée (VKFTA) et l'accord de Partenariat économique régional global (RCEP), s'efforceraient de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars cette année et 150 milliards de dollars à 2030 dans un sens équilibré et durable.Il a suggéré à la République de Corée de continuer de promouvoir la coopération dans le domaine du travail, dans l’intérêt commun.Il a en outre remercié le gouvernement sud-coréen pour l’octroi d’APD au Vietnam, espérant que la République de Corée augmenterait le niveau des préférences pour les prêts accordés au Vietnam en provenance du Fonds sud-coréen de coopération pour le développement économique (EDCF - Korea Economic Development Co-operation Fund). -VNA