Hanoi (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères et chef du SOM ASEAN Vietnam Nguyên Quôc Dung et son homologue sud-coréen Yeo Seung-bae ont présidé lundi 29 novembre une consultation Vietnam-République de Corée sur la coordination des relations ASEAN-République de Corée sur la période 2021-2024.

Vue de la Consultation vice-ministéielle sur la coordination des relations ASEAN-République de Corée, le 29 novembre. Photo : VNA



Au cours de la consultation, l’une des premières activités après que le Vietnam ait servi de coordinateur des relations ASEAN- République de Corée au cours de la période 2021-2024, les deux parties ont évalué les relations entre l’ASEAN et la République de Corée depuis 1989 et ont convenu que les liens se sont développés de manière approfondie dans de nombreux domaines.



Yeo Seung-bae a souligné les priorités de Séoul dans ses relations avec l’ASEAN dans la prochaine période. Afin d’accélérer le déploiement de la «nouvelle politique Sud Plus» initié par le président Moon Jae-in, la République de Corée souhaite que les deux parties fassent avancer leur coopération visant à instaurer une communauté régionale sur la base de trois grands principes, également appelés 3P, à savoir les peuples, la paix et la prospérité commune.



Il a fait quelques propositions spécifiques, notamment le renforcement de la connectivité entre la République de Corée et l’ASEAN ; l’optimisation, l’ajustement et la mise à niveau de l’Accord de libre-échange ASEAN-République de Corée (AKFTA) ; la mise en œuvre du Partenariat économique global régional (RCEP) ; l’accroissement des échanges entre entreprises ; soutenir les macro, petites et moyennes entreprises (MPME) ; le développement de l’industrie; et le renforcement de la collaboration en matière de formation professionnelle et d’emploi.



La République de Corée a accordé une attention particulière à la protection des travailleurs des deux côtés, tout en exprimant l’espoir d’étendre la coopération dans le domaine de la transformation numérique, en optimisant les opportunités de la quatrième révolution industrielle, la réponse au changement climatique, la protection de l’environnement, la croissance verte et durable.



La République de Corée a affirmé qu’elle rejoindrait les efforts de l’ASEAN pour renforcer la coopération sous-régionale, y compris le mécanisme de partenariat Mékong-République de Corée, contribuant ainsi aux efforts de l’ASEAN en matière de développement durable et inclusif.



Concernant la coopération dans la prévention et le contrôle du Covid-19, le vice-ministre sud-coréen a déclaré que son pays allait mettre en œuvre efficacement l’initiative sur la santé publique et les vaccins, et construire un réseau d’approvisionnement en vaccins dans la région pour assurer la résilience vaccinale.



Il a hautement apprécié les priorités que le Vietnam a données aux entrepreneurs et aux experts de la République de Corée au milieu de la pandémie, et a proposé que les deux parties reprennent leurs activités commerciales régionales pour soutenir le processus de reprise.



Pour sa part, le vice-ministre Nguyên Quôc Dung a déclaré que l’ASEAN et la République de Corée entretenaient une relation de confiance et substantielle. Il a salué la nouvelle politique Sud Plus de la République de Corée, affirmant que le Vietnam s’efforcera de bien assumer son rôle de pays coordinateur des relations ASEAN-République de Corée au cours des trois prochaines années. Il a salué le soutien opportun et efficace de la République de Corée au Vietnam pour combattre le Covid-19.

Le Vietnam soutient les propositions de la République de Corée et servira de passerelle entre l’ASEAN et la République de Corée dans le déploiement réussi de ces propositions pour porter les liens bilatéraux à une nouvelle hauteur, a-t-il fait savoir.



Il a exprimé son souhait que la République de Corée s’engagera activement dans les forums initiés et dirigés par l’ASEAN pour la paix, la sécurité et le développement prospère dans la région.



Les deux parties ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration sur les questions régionales et internationales, tout en renforçant le dialogue, la coopération et l’instauration de la confiance, en faisant respecter la loi et en faisant preuve d’un comportement responsable face aux défis de sécurité communs.



Ils ont partagé l’espoir que toutes les parties mettront pleinement en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, reprenant les négociations pour une péninsule coréenne exempte d’armes nucléaires pour la paix et la stabilité en Asie du Nord-Est et dans le monde.



Concernant la question de Mer Orientale, les deux vice-ministres ont fait part de leur préoccupation face aux évolutions complexes en Mer Orientale, en exprimant l’espoir d’en faire une mer de paix et de coopération.



Ils ont réaffirmé leur position constante de respecter la loi, de faire preuve de retenue, de ne pas utiliser ou menacer d’utiliser la force, et de régler les différends par des mesures pacifiques conformes au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) 1982.



Le vice-ministre Yeo Seung-bae a déclaré espérer que l’ASEAN et la Chine parviendront bientôt à un Code de conduite (COC) efficace et substantiel en Mer Orientale conforme au droit international et à la CNUDM.



A cette occasion, il participera au forum de haut niveau de l’ASEAN sur la coopération sous-régionale pour une croissance durable et inclusive. – VNA