Photo d'illustration: baotintuc.vn

Hanoï (VNA) - 2019 a marqué un jalon important dans la coopération touristique entre le Vietnam et la République de Corée avec une hausse de 20% en matière de nombre de touristes.



Au cours des onze premiers mois de cette année, le Vietnam a accueilli 3,86 millions de touristes sud-coréens, soit une hausse de 24% par rapport à la même période 2018. Les Sud-Coréens sont devenus le 2e principal contingent de touristes pour le Vietnam, après les Chinois.



Pendant la même période, le nombre de touristes vietnamiens en République de Corée s’est élevé à 521 000, soit une augmentation de 21,9% par rapport à la même période de l’année dernière. La République de Corée a connu ces derniers temps une croissance stable du nombre de touristes en provenance du Vietnam. Le nombre de touristes vietnamiens dans ce pays devrait atteindre 550.000 à la fin de cette année.



Lors de la cérémonie de remise du prix « Tourisme sud-coréen 2019 » récemment organisé à Hanoï par KTO au Vietnam, Hà Van Siêu, directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, a souligné qu’une forte augmentation du nombre de touristes entre les deux pays résultait du renforcement des échanges culturels et de la coopération économique ces dernières années entre ceux-ci.



L’Administration nationale du tourisme du Vietnam a implanté un bureau de représentation en République de Corée afin promouvoir les images du Vietnam, a-t-il poursuivi.



Hà Van Siêu a également affirmé qu’avec la création de nouvelles lignes aériennes reliant le Vietnam aux villes sud-coréennes telles que Daegu et Busan, le nombre de touristes entre les deux pays continuerait à augmenter.



Le Vietnam est devenu une destination touristique populaire pour les Sud-Coréens grâce à la diversité de ses services et à ses bas coûts.



La partie sud-coréenne a organisé et lancé des événements de promotion du tourisme et a fourni des informations relatives au tourisme vietnamien comme des politiques, des réglementations, des événements touristiques, des principales destinations touristiques et des services touristiques prestigieux au Vietnam. Elle a également informé des politiques et produits touristiques sud-coréens et a coopéré à la publication d'imprimées portant sur la promotion du tourisme vietnamien en République de Corée.



La République de Corée est devenue et devient l’un des cinq destinations les plus attrayantes du monde en matière de tourisme d’affaires, avec des sites bien connus, des restaurants et des hôtels haut de gamme, des centres commerciaux et des expositions professionnelles.-NDEL/VNA