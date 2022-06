Hanoi (VNA) – Le Vietnam et la République de Corée appliqueront à partir du 1er août les règles spécifiques aux produits (PSR), a-t-on appris de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Les investissements sud-coréens au Vietnam ont atteint 74,1 milliards de dollars en novembre 2021. Photo: VNA

Cette mesure est prévue dans la note diplomatique modifiant les PSR spécifiées à l’appendice 3-A de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et la République de Corée signée fin décembre 2021 au nom des deux gouvernements par le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le ministre sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, Moon Sung-wook.

La note diplomatique à laquelle est jointe la liste des PSR figurant à l’appendice 3-A, telles que modifiées, entrera en vigueur le 1er août 2022 après que le Vietnam et la République de Corée auront terminé les procédures juridiques nationales nécessaires et se seront notifiés par la voie diplomatique.

Après sept ans de mise en œuvre de cet accord, les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé de 36,5 milliards de dollars en 2015 à 77 milliards de dollars en 2021. Les investissements sud-coréens au Vietnam ont atteint 74,1 milliards de dollars en novembre 2021, contre 43,7 milliards de dollars en 2015. – VNA