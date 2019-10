La 9e réunion du Comité mixte Vietnam - République de Corée sur la coopération bilatérale dans l'énergie, l’industrie et le commerce, tenue le 22 octobre à Séoul. Photo: VNA



Séoul (VNA) – Le Vietnam et la République de Corée ont convenu de promouvoir leur coopération dans l’énergie, l’industrie et le commerce, lors de la 9e réunion du Comité mixte des deux pays sur la coopération bilatérale dans ces trois secteurs, tenue ce mardi 22 octobre à Séoul.

Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Trân Quôc Khanh, et le vice-ministre sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, Kim Yong-rae, ont co-présidé cette réunion qui jouait un rôle important dans la promotion des relations économiques et commerciales bilatérales, contribuait aux préparatifs du prochain Sommet ASEAN – République de Corée et des visites officielles de hauts dirigeants des deux pays dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans l’industrie, afin d’améliorer la capacité de production du Vietnam, en particulier dans la transformation, la fabrication et les industries auxiliaires, en vue de stimuler les exportations de produits vers le marché sud-coréen et des pays tiers.

Elles ont également décidé d’intensifier leur coopération dans le commerce, de prendre toutes mesures nécessaires et justifiées pour développer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, augmenter les exportations vietnamiennes vers la République de Corée, notamment celles de produits agricoles et aquatiques, ainsi que les investissements sud-coréens au Vietnam, en particulier dans les domaines de l’agroalimentaire et des l'infrastructures techniques pour le commerce.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans le problème des recours commerciaux via un programme d'assistance technique visant à aider le Vietnam à mettre en place un système d'alerte précoce capable de fournir des informations sur les recours commerciaux aux entreprises vietnamiennes et à participation sud-coréenne au Vietnam.

Les deux parties ont également apprécié leur coopération étroite et efficace dans le secteur énergétique. -VNA