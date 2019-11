Hanoi, 26 novembre (VNA) - La République de Corée et le Vietnam ont convenu de promouvoir davantage la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.

Une chaîne de production de la sarl Nexcon Việt Nam à fonds d'investissement direct de République de Corée dans la province de Bac Ninh. Photo : VNA

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, a rencontré son homologue sud-coréen, Sung Yun-mo, et a échangé de nombreuses idées sur le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays.

Lors de la réunion tenue en marge du sommet du 30e anniversaire de l'établissement des relations de dialogue entre l'ASEAN-République de Corée et le premier sommet Mékong-République de Corée, les deux parties ont échangé franchement et activement afin de concrétiser le potentiel de la coopération bilatérale, de résoudre des questions d'intérêt mutuel et obtenir des résultats positifs dans les domaines.

Dans le domaine de l'industrie, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération et d'accroître la capacité de production du Vietnam, en particulier pour les industries de fabrication, de transformation et d’industrie auxiliaire, et de stimuler les exportations de produits vers marché sud-coréen et aux pays tiers par des mesures telles qu'une coordination étroite pour le lancement prochain du Centre de conseil et de technologie Vietnam-République de Corée en 2019 ...

Dans le domaine de l’énergie, les deux parties ont hautement apprécié la coopération étroite et efficace entre les organes et les entreprises concernés. De nombreuses entreprises coréennes ont investi dans de grands projets de bâtir-opérer-transférer ou sont devenues des adjudicateurs pour la conception, la passation des marchés et la construction de grands projets au Vietnam. Les deux parties s’efforcent également de promouvoir la coopération en matière de sécurité et d’efficacité énergétique.

Dans le domaine du commerce, les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération et de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la promotion des échanges et des investissements bilatéraux dans la perspective d'une augmentation des exportations vietnamiennes vers la République de Corée, en particulier les produits agricoles et aquatiques.

En outre, les deux parties ont convenu de créer des conditions plus favorables pour l'exportation de produits agricoles et aquatiques vietnamiens vers la République de Corée, de renforcer la coopération dans le domaine de la défense commerciale en continuant de coordonner la mise en œuvre de programmes d'assistance technique visant à aider le Vietnam à mettre en place et à exploiter le système d'alerte précoce en matière de défense commerciale ...

Les deux ministres ont également coprésidé la 3e réunion du comité mixte sur la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et la République de Corée et assisté à la signature d'un protocole d'accord sur le projet "Renforcement des capacités et développement commun" dans le secteur des services de distribution au Vietnam entre le Département du marché intérieur du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, l'Agence sud-coréenne de coopération internationale et Lotte Group.-VNA