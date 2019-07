Moscou, 27 juillet (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh, a eu une séance de travail avec Mme Vera Shcherbina, première vice-gouverneur de la province de Primorye de Russie pour discuter de mesures visant à promouvoir la coopération dans le domaine de l'économie et du commerce entre les entreprises vietnamiennes et de cette localité russe.

L’ambassadeur Ngo Duc Manh et Mme Vera Shcherbina, première vice-gouverneur de la province de Primorye de Russie. Photo : VNA



Lors de l'événement, les deux parties ont convenu que le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Russie avait enregistré une forte croissance dans tous les secteurs.



L’ambassadeur Ngo Duc Manh a affirmé que la Russie était un partenaire privilégié et digne de confiance du pays et a remercié les habitants de la province de Primorye et le peuple russe d’avoir soutenu le Vietnam dans l’œuvre de sa libération et de sa construction nationales.



La valeur d’échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie ces dernières années ont connu une hausse considérable, en particulier après l'entrée en vigueur en octobre 2016 de l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Cependant, les dirigeants des deux pays ont déclaré qu'ils disposaient de potentiels pour renforcer la coopération dans le commerce économique.

Le diplomate vietnamien a souligné que la valeur commerciale avec la province de Primorye est encore modeste et que de nombreuses entreprises vietnamiennes ont manifesté leur intérêt à investir dans la construction navale, l'exploitation du bois, la transformation du lait, l'agriculture, l'industrie manufacturière et les télécommunications, entre autres.



Actuellement, le groupe TH, producteur de produits laitiers, a déjà enregistré 270 millions de dollars dans une ferme laitière de haute technologie et un complexe de traitement du lait, d’une capacité prévue de 300 tonnes de lait par jour, dans la région de Primorye.



Le diplomate vietnamien a exprimé l’espoir que l’autorité de Primorye continuerait d’apporter son soutien au groupe TH et aux autres entreprises vietnamiennes désireuses d’atteindre des investissements dans la localité.



Il a suggéré à la région de Primorye de fournir des informations sur le potentiel local et les politiques préférentielles des investisseurs vietnamiens, ainsi que de créer les conditions permettant aux travailleurs vietnamiens de travailler dans la localité.



Mme Vera Shcherbina, pour sa part, a mis l'accent sur les relations de coopération fructueuses avec le Vietnam dans les domaines de l'éducation, du tourisme et de la culture. Les deux parties explorent la possibilité d'ouvrir une ligne aérienne directe entre le Vietnam et la région de Primorye.



Elle a recommandé aux deux parties de discuter de la mise en œuvre de projets dans les domaines de l’énergie, du développement des infrastructures, de l’agriculture, des complexes de fabrication-technologie et de la foresterie, ainsi que du complexe d’information et de télécommunications au Forum économique de l’Est, prévu à Vladivostok en septembre prochain.



À cette occasion, l’ambassadeur Ngo Duc Manh a rendu visite à l’Université fédérale d’Extrême-Orient à Vladivostok où il a eu une séance de travail. Il a également assisté à un banquet sur la frégate 016-Quang Trung au Vietnam, ancré au port de Vladivostok le 25 juillet, pour une visite de courtoisie en Russie.-VNA