Le président du Comité vietnamien pour la solidarité avec le peuple palestinien, Ho Anh Dung prend la parole lors de la cérémonie.



Hanoi (VNA) - Le 29 novembre à Hanoi, l’ambassade de l’État palestinien au Vietnam et le Comité vietnamien pour la solidarité avec le peuple palestinien et l’Association d’amitié Vietnam-Palestine de Hanoi ont organisé une cérémonie pour célébrer les 30 ans d'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Palestine (19 novembre) et faire écho à la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien des Nations Unies (29 novembre).

S'exprimant lors de l'événement, le président du Comité vietnamien pour la solidarité avec le peuple palestinien, Ho Anh Dung, a déclaré que le Vietnam et la Palestine entretenaient des relations d’amitié traditionnelles. En 1976, l’Organisation de libération de la Palestine a établi un bureau de représentation permanent à Hanoi. En novembre 1988, après la création de l’Autorité palestinienne le 19 novembre 1988, le Vietnam a été l’un des premiers pays au monde à reconnaître l’État palestinien et à porter les relations entre les deux pays au niveau des ambassadeurs. Cet événement confirme le ferme soutien et la solidarité du Vietnam avec la juste lutte du peuple palestinien.

Selon Ho Anh Dung, l'amitié et la coopération entre le Vietnam et la Palestine se sont continuellement renforcées et développées au cours des 30 dernières années. Le peuple vietnamien suit de près et apprécie toujours les progrès de la Palestine. De nombreuses visites de haut niveau de dirigeants des deux pays et des ministères et secteurs ont été effectuées pour montrer leur soutien et promouvoir l’amitié et la coopération entre les deux parties.

Parallèlement à la diplomatie de l’Etat, les organisations populaires vietnamiennes ont mené de nombreuses activités visant à renforcer la compréhension, la solidarité et l’amitié entre les deux peuples vietnamien et palestinien. Le Comité de solidarité avec le peuple palestinien et l'Association d'amitié entre le Vietnam et la Palestine de Hanoi ont collaboré avec l'ambassade de Palestine au Vietnam au cours des dernières années pour organiser des activités telles que projection de films, exposition de photos, échange culturel, échange d'informations... Ces activités expriment l'amitié et la solidarité du peuple vietnamien envers le peuple palestinien. À travers les films fournis par l’ambassade de Palestine, le peuple vietnamien comprend mieux la situation palestinienne et la lutte légitime menée par le peuple palestinien pour ses droits inaliénables.

L’ambassadeur Saadi Salama a exprimé sa satisfaction devant le fait qu’au cours des dernières années, l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Palestine ont été renforcées, source de fierté et bien précieux des deux pays. Au nom des dirigeants et du peuple palestiniens, l’ambassadeur Saadi Salama a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien accordé à la lutte du peuple palestinien pour les droits nationaux fondamentaux.

Lors de la cérémonie, le représentant résident de l'ONU au Vietnam, Kamal Malhotra, a lu le message du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de la Journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien. -VNA