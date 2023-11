Hanoï, 29 novembre (VNA) – Le Comité vietnamien de solidarité avec le peuple palestinien (VCSPP), en coordination avec l'ambassade palestinienne au Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Palestine à Hanoï, a tenu le 29 novembre une rencontre pour marquer le 35e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et la Palestine (1988-2023) et la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

Des délégués lors d'une rencontre pour marquer le 35e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et la Palestine (1988-2023) et la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le vice-président du VCSPP, l'ambassadeur Nguyen Quang Khai, a déclaré que le Vietnam était l'un des premiers pays au monde à reconnaître l'État de Palestine et à élever les relations entre les deux pays au niveau d'ambassadeur.Au cours des 35 dernières années, l'amitié et la coopération traditionnelles entre le Vietnam et la Palestine n'ont cessé de se renforcer et de se développer. En particulier, le président Yasser Arafat, le plus grand dirigeant du peuple palestinien, s'est rendu dix fois au Vietnam.L'ambassadeur Nguyen Quang Khai a déclaré que les deux pays célébraient le 35e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques et la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, alors que le conflit dans la bande de Gaza entrait dans son 60e jour. Il a ajouté que le Vietnam avait voté en faveur de la Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies appelant à la protection des civils palestiniens et au respect des obligations juridiques et humanitaires dans le conflit.Nguyen Quang Khai a lu un message du président vietnamien Vo Van Thuong au secrétaire général de l'ONU, au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et au président de la Palestine, présentant ses sincères condoléances à l'État et au peuple de Palestine et les familles des victimes du conflit. Il a également exprimé sa profonde préoccupation face aux tensions et a fermement condamné les attaques visant les civils et les infrastructures civiles. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat, à la plus grande retenue, au respect du droit international humanitaire et à l'application de toutes les mesures nécessaires pour garantir des vies humaines. Vo Van Thuong a également affirmé la solidarité et la position ferme du Vietnam à soutenir la juste cause du peuple palestinien dans la lutte pour ses droits nationaux fondamentaux.Pendant ce temps, un représentant des Nations Unies au Vietnam a lu un message de solidarité du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.L’ambassadeur palestinien au Vietnam, Saadi Salama, a remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamien pour leur soutien constant à la lutte du peuple palestinien. Il a affirmé que la Palestine continuera à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines. - VNA