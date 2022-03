Hanoï, 19 mars (VNA) - Malgré les difficultés et les défis causés par la pandémie de COVID-19, les activités commerciales entre le Vietnam et la Malaisie connaissent des signes positifs et devraient atteindre 18 milliards de dollars en 2025, a déclaré un responsable malaisien.

Le directeur régional pour l'ASEAN et l'Océanie de l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur de Malaisie (MATRADE), Raja Badrulnizam Raja Kamalzaman. Photo : VNA

Le directeur régional pour l'ASEAN et l'Océanie de l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur de Malaisie (MATRADE), Raja Badrulnizam Raja Kamalzaman, a répondu à une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information à la veille de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob.

Il a cité des données du Bureau malaisien des statistiques, selon lesquelles le commerce bilatéral a atteint 16,71 milliards de dollars en 2021, en hausse de 41,6% sur un an. Les deux pays s'efforcent d'atteindre 25 milliards de dollars en 2030.

Actuellement, le Vietnam est désormais le 11e partenaire commercial et le 7e grand exportateur de la Malaisie.

Selon Raja Badrulnizam Raja Kamalzaman, le Partenariat économique global régional (RCEP), entré en vigueur cette année, contribuera à promouvoir les échanges entre les deux pays signataires de cet accord.

Il a déclaré qu'afin de promouvoir les exportations malaisiennes sur le marché du Vietnam en particulier et d'autres pays de la région en général, MATRADE a établi trois programmes en combinaison avec la création de conditions favorables pour que les entreprises malaisiennes investissent et exportent à l'étranger.

Par conséquent, a-t-il précisé, les agendas sont axés sur la construction d'un environnement des affaires durable, la numérisation des activités commerciales et la mise en œuvre d'initiatives spécifiques basées sur le plan directeur national du commerce.

En tant que directeur régional pour l'ASEAN et l'Océanie de MATRADE, Raja Badrulnizam Raja Kamalzaman a invité les entreprises vietnamiennes à participer à la 18e exposition internationale Halal de Malaisie (MIHAS) 2022, qui se tiendra du 7 au 10 septembre prochain. - VNA