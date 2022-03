Kuala Lumpur (VNA) - Le Vietnam et la Malaisie ont encore un grand potentiel pour promouvoir la coopération économique et commerciale, en particulier dans les technologies de l’information et de la communication (TIC), les investissements dans les infrastructures, l’économie numérique et l’alimentation halal, selon l’expert Shan Saeed chez IQI Global, basé en Malaisie.

Embouteillage de piments pour l'exportation à l'usine de la compagnie de transformation des aliments pour l’exportation GOC. Photo : VNA

Dans une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Malaisie, l’économiste en chef et stratège en investissement mondial chez IQI Global a déclaré que le Vietnam et la Malaisie avaient une forte économie basée sur la fabrication et les ressources, il est donc tout à fait possible d’élargir davantage la coopération au profit des deux pays.

En termes d’investissement dans les infrastructures, Shan Saeed a déclaré qu’il s’agissait d’un domaine de coopération potentielle entre les deux pays à l’avenir, car l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a actuellement besoin d’environ 1.200 milliards de dollars pour le développement des infrastructures afin de maintenir son élan de développement.

En ce qui concerne la coopération dans l’alimentation halal, Shan a déclaré que le Vietnam devrait s’inspirer de l’expérience de 15 à 20 ans de la Malaisie dans ce domaine, ainsi qu’obtenir une certification commerciale et prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’hygiène et la qualité des produits halal.

Selon l’expert, la marque malaisienne peut être utile au Vietnam dans les domaines suivants : la certification halal de la Malaisie, la formation des ressources humaines pour améliorer la qualité des aliments halal et l’élaboration de stratégies de marque pour les produits halal vietnamiens.

Le Vietnam devrait également profiter de la demande croissante du marché chinois pour les aliments halal, qui devrait atteindre 50 à 75 milliards de dollars d’ici 2025, et étudier les marchés en développement à forte demande pour ces produits, a-t-il dit. – VNA