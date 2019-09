Séance de travail entre le ministre vietnamien de l'Information et de la Communication Nguyen Manh Hung et le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Peter Szijjártó. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa participation au ITU Telecom World 2019, exposition mondiale des télécommunications qui se tient du 9 au 12 septembre 2019, à Budapest en Hongrie, le ministre vietnamien de l'Information et de la Communication Nguyen Manh Hung a rencontré des responsables du pays hôte pour promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de la technologie, de l'information et de la communication (TIC).



Lors des réunions entre Nguyen Manh Hung et le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Peter Szijjártó, et le ministre de l'Innovation et de la Technologie, László Palkovics, les deux parties ont convenu d'accélérer des activités visant à célébrer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques d'ici 2020 ; de renforcer le partage d'informations, de films et de photos pour faire la promotion le pays et les habitants de chaque pays.



Les deux parties coopéreront pour partager des informations sur le développement de l’économie numérique, la transformation numérique ; aider à connecter les entreprises de l’e-commerce et de logistique de chaque pays ; et promouvoir le déploiement des accords de coopération.



Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Peter Szijjártó a affirmé accélérer les programmes de coopération avec le Vietnam. Son pays est prêt à partager l'expérience acquise dans l'organisation de l’ITU Telecom World lorsque le Vietnam l'accueillera en 2020.



Lors de la séance de travail avec le secrétaire général de l'UIT Houlin Zhao, les deux parties ont discuté du plan de coordination et de préparation de l'organisation de l'exposition mondiale des télécommunications 2020.



Le secrétaire général de l'UIT a hautement apprécié le rôle du Vietnam dans le développement des télécommunications mondiales, et exprimant sa conviction que le Vietnam organisera avec succès cet événement. -VNA